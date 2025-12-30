Sbatte contro un' altra auto e poi con un albero muore a 76 anni

Un incidente stradale a Verona nel pomeriggio del 30 dicembre ha causato la morte di un uomo di 76 anni. Dopo aver tamponato un'altra auto, il veicolo coinvolto si è scontrato contro un albero, risultando fatale per il conducente. La dinamica è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

