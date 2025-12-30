Sbatte contro un' altra auto e poi con un albero muore a 76 anni
Un incidente stradale a Verona nel pomeriggio del 30 dicembre ha causato la morte di un uomo di 76 anni. Dopo aver tamponato un'altra auto, il veicolo coinvolto si è scontrato contro un albero, risultando fatale per il conducente. La dinamica è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.
È stato purtroppo mortale l'incidente stradale avvenuto a Verona nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre. Poco dopo le 14, all'altezza del civico 30 di Strada Bresciana, un uomo di 76 anni ha perso la vita nel violento impatto che ha coinvolto la sua vettura e un'altra auto.Secondo le prime. 🔗 Leggi su Veronasera.it
