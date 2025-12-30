Sbarro Windhound il lusso alla Dakar

Sbarro Windhound è un veicolo che unisce eleganza e innovazione, nato dall’ingegno del carrozziere italo-svizzero nel 1980. Progettato come un SUV ante litteram, ha partecipato alla maratona africana della Dakar, dimostrando resistenza e carattere. Un esempio di stile e funzionalità che ancora oggi rappresenta un capitolo interessante nella storia dell’automobilismo di lusso.

Nel 1980 partecipò alla maratona africana anche il SUV ante litteram creato dal geniale carrozziere italo svizzero. Fondata nel 1971 dal designer e carrozziere italiano Franco Sbarro, la Sbarro Automobiles si impose fin dai primi anni come una realtà fuori dagli schemi, capace di coniugare sperimentazione stilistica, soluzioni tecniche non convenzionali e una forte componente .

