Sbalzata fuori dall' auto dopo l' incidente | morta sul colpo

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, si è verificato un incidente mortale a Sanzeno, in Val di Non. Una donna di 86 anni è rimasta coinvolta e, dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto, ha perso la vita sul colpo. L’evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Tragedia sconvolgente quella avvenuta nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, in Val di Non: si tratta di un incidente mortale a Sanzeno in cui ha perso la vita una donna di 86 anni.L'allarme è scattato alle 11:47. In base a quanto emerso l'auto su cui viaggiava la donna ha perso il. Terribile incidente con l'auto: la vittima è un'86enne sbalzata fuori dall'abitacolo dopo che il mezzo è finito contro la roccia e si è rovesciato - Il veicolo si è rovesciato più volte e la donna sarebbe stata sbalzata sull'asfalto.

Si ribalta con l'auto in curva, morta una donna di 86 anni - Una donna di 86 anni, del posto, si è ribaltata con la sua auto in curva lungo la strada provinciale 24 fra Casez e Dambel è finita contro le rocce ed è stata sbalzata dall'abitacolo: fatale l'impatto ... rainews.it

