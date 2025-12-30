Sbalzata fuori dall' auto dopo l' incidente | morta sul colpo

Nella tarda mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, si è verificato un incidente mortale a Sanzeno, in Val di Non. Una donna di 86 anni è stata sbalzata fuori dall’auto e ha perso la vita sul colpo. L’accaduto ha destato grande tristezza nella comunità locale, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

