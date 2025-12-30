Savignano primo dell' anno all' insegna del cantautorato con l' omaggio a Franco Battiato
Il 1° gennaio a Savignano sul Rubicone, il Cinema Teatro Moderno ospiterà un concerto dedicato al cantautorato, con un omaggio a Franco Battiato. Un'occasione per iniziare il nuovo anno ascoltando musica di qualità in un ambiente tradizionale. L'evento segna l'apertura della stagione musicale locale, offrendo un momento di condivisione e riflessione sulle opere di uno dei più influenti artisti italiani.
Al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone il 2026 si apre all'insegna della musica con il concerto del primo dell'anno. Giovedì 1 gennaio, alle 17, il palco del Moderno si animerà con Fleurs, tributo a Franco Battiato. Sul palco ci saranno Andrea Amati (voce) con il trio Eos, Aldo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
