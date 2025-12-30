Sauna cinque consigli per sfruttarla al meglio e non correre rischi

La sauna finlandese è una pratica di benessere che utilizza il calore secco per favorire il rilassamento e la salute. Per sfruttarla al meglio e ridurre i rischi, è importante seguire alcuni semplici consigli. In questa guida, presentiamo cinque suggerimenti utili per godere dei benefici della sauna in modo sicuro e consapevole.

Terapia basata sul calore passivo. Così sì può definire la sauna finlandese che prevede l'esposizione ad aria secca con un'umidità del 10-20 per cento, con una temperatura che varia da 80 a 100 gradi a livello del capo, ma è molto più bassa a livello del pavimento (circa 30 gradi). Con questa condizione si mantiene efficiente la ventilazione della sauna, assicurando condizioni confortevoli. La durata dipende dal comfort e dalla temperatura, ma di solito varia da 10 a 45 minuti a secondo della persona. Se è vero che una ricerca di qualche tempo fa dimostra che fare la sauna almeno quattro volte la settimana abbasserebbe i rischi di andare incontro a infarti e ictus, è altrettanto innegabile che i vantaggi legati a questa forma di "terapia" si moltiplicano se il trattamento diventa un'abitudine.

