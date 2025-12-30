Saronno incendio notturno in via San Cristoforo

Nella notte del 29 dicembre, in via San Cristoforo a Saronno, i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di una segnalazione di incendio ricevuta poco prima delle 23. L’intervento si è svolto nel centro della Ztl, coinvolgendo le forze dell’ordine e i mezzi di emergenza per mettere in sicurezza l’area e contenere i danni.

Poco prima delle 23 di ieri, 29 dicembre, i vigili del fuoco sono entrati in azione nel cuore della Ztl di Saronno, dopo la segnalazione di un incendio arrivata da alcuni residenti. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero coinvolto un'auto parcheggiata in un box interrato. L'intervento dei pompieri è durato alcune ore, necessarie per .

