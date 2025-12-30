Santi | Per Eco e Fiorani futuro d’Eccellenza

Durante la sosta del campionato di Eccellenza, le squadre continuano ad allenarsi e prepararsi. Ivan Santi, direttore generale dell’Urbino, ha condiviso le sue riflessioni sul torneo, definendolo un campionato difficile da interpretare. In questo periodo di pausa, le società analizzeranno le strategie per affrontare al meglio la seconda parte della stagione, mantenendo l’obiettivo di elevare gli standard di competitività e professionalità.

Durante la sosta le squadre di Eccellenza continuano il loro lavoro. Ivan Santi, dg dell’Urbino, che indicazioni ha tratto? "È un campionato davvero indecifrabile quello che stiamo vivendo. Dopo 16 giornate non c’è un vero padrone. È vero che la Fermana al momento registra più 4 sulle inseguitrici ma credo che ancora davanti nulla è deciso. A mio parere gli organici di K-Sport e Trodica non sono da meno di quello della Fermana. Ma non è detta che da sotto non si registrino delle sorprese, d’altronde con questo mercato sempre aperto è davvero difficile capirci qualcosa". E la sua squadra? "Parlando di Urbino, devo dire che abbiamo avuto una partenza difficile condita da tanti infortuni che non ci ha permesso di prendere continuità nei risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

