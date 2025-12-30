Sanità Salerno l’atto d’accusa della Fials | Sistema retto sul sacrificio
La Fials di Salerno evidenzia le criticità del sistema sanitario locale, sottolineando come nel 2025 si manifestino carichi di lavoro elevati e un’organizzazione che si affida principalmente al sacrificio quotidiano dei dipendenti. La situazione richiama l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un'assistenza sanitaria più sostenibile e di qualità.
Un 2025 segnato da carichi di lavoro pesanti e un sistema che si regge sul sacrificio quotidiano dei dipendenti. È l'analisi tracciata dalla Fials Salerno nel consueto bilancio di fine anno. Il segretario generale Carlo Lopopolo evidenzia le criticità strutturali della sanità locale, chiedendo un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il giorno di Natale il Direttore Sanitario dell’ASL Salerno, Primo Sergianni, accompagnato dal Direttore Sanitario dell’ospedale Nicola Grimaldi ha visitato i reparti di Pronto Soccorso, Medicina Generale, Cardiologia, Ginecologia e Pediatria del PO Villa Malta - facebook.com facebook
