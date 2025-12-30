Sanità Salerno l’atto d’accusa della Fials | Sistema retto sul sacrificio

La Fials di Salerno evidenzia le criticità del sistema sanitario locale, sottolineando come nel 2025 si manifestino carichi di lavoro elevati e un’organizzazione che si affida principalmente al sacrificio quotidiano dei dipendenti. La situazione richiama l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un'assistenza sanitaria più sostenibile e di qualità.

