Sanità Salerno l’atto d’accusa della Fials | Sistema retto sul sacrificio

La Fials di Salerno evidenzia le criticità del sistema sanitario locale, sottolineando come nel 2025 si manifestino carichi di lavoro elevati e un’organizzazione che si affida principalmente al sacrificio quotidiano dei dipendenti. La situazione richiama l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali per migliorare le condizioni di lavoro e garantire un'assistenza sanitaria più sostenibile e di qualità.

Un 2025 segnato da carichi di lavoro pesanti e un sistema che si regge sul sacrificio quotidiano dei dipendenti. È l'analisi tracciata dalla Fials Salerno nel consueto bilancio di fine anno. Il segretario generale Carlo Lopopolo evidenzia le criticità strutturali della sanità locale, chiedendo un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

