Sanità M5s | Impegnato il Governo per il polo oncologico di Aversa

Il Movimento 5 Stelle conferma l’impegno del Governo nel rafforzamento del polo oncologico di Aversa, un intervento volto a migliorare l’assistenza sanitaria nella zona dell’agro aversano. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per potenziare la sanità pubblica e affrontare con maggiore efficacia le patologie oncologiche presenti nella regione, contribuendo a garantire servizi più adeguati e accessibili per i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Un passo avanti verso il potenziamento della sanità pubblica nell'agro aversano e nella lotta contro le patologie oncologiche nella "Terra dei Fuochi". Il Deputato del MoVimento 5 Stelle, Agostino Santillo, e il Consigliere Regionale, Raffaele Aveta, esprimono soddisfazione per l'accoglimento, da parte del Governo, di un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a finanziare l'istituzione di un Polo Oncologico pubblico presso il complesso dell'ex ospedale psichiatrico 'Maddalena' di Aversa. " Nella notte, come forze progressiste, siamo riusciti a ottenere un impegno fondamentale dal Governo" – dichiara in una nota il Parlamentare casertano Agostino Santillo -.

