Sandro Ruotolo si dimette da consigliere di Castellammare di Stabia | La camorra prospera dove la politica è debole E attacca il sindaco

Da today.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandro Ruotolo si dimette dalla carica di consigliere comunale a Castellammare di Stabia, dichiarando che la camorra prospera in un contesto di debolezza politica. Dopo aver votato favorevolmente il bilancio, l’ex giornalista ha voluto sottolineare le difficoltà di una gestione efficace e l’importanza di un impegno più forte contro la criminalità. La sua scelta evidenzia le sfide ancora presenti nel territorio e l’urgenza di un intervento deciso.

"Lascio il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia dopo aver espresso il voto favorevole al bilancio. L'ho fatto per senso di responsabilità verso la città e per rispetto dell'istituzione consiliare: Castellammare ha bisogno di certezze amministrative e di continuità nei servizi essenziali. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Sandro Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia

Leggi anche: Castellammare, Ruotolo si dimette dal consiglio comunale: “Non c’è stato argine alla camorra”. Il sindaco Vicinanza: “Da lui solo critiche infondate”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

sandro ruotolo dimette consigliereSandro Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia - Sandro Ruotolo si è dimesso da consigliere comunale di Castellammare di Stabia, il sindaco Vicinanza: "Un errore politico, gli auguro il meglio" ... fanpage.it

sandro ruotolo dimette consigliereCastellammare, Ruotolo si dimette dal consiglio comunale: “Non c’è stato argine alla camorra”. Il sindaco Vicinanza: “Da lui solo critiche infondate” - L'europarlamentare Pd attacca il sindaco: "Non è stato argine alla camorra". ilfattoquotidiano.it

sandro ruotolo dimette consigliereRuotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia - «Lascio il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia dopo aver espresso il voto favorevole al bilancio. ilroma.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.