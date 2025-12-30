Sandro Ruotolo si dimette da consigliere di Castellammare di Stabia | La camorra prospera dove la politica è debole E attacca il sindaco

Sandro Ruotolo si dimette dalla carica di consigliere comunale a Castellammare di Stabia, dichiarando che la camorra prospera in un contesto di debolezza politica. Dopo aver votato favorevolmente il bilancio, l’ex giornalista ha voluto sottolineare le difficoltà di una gestione efficace e l’importanza di un impegno più forte contro la criminalità. La sua scelta evidenzia le sfide ancora presenti nel territorio e l’urgenza di un intervento deciso.

Castellammare, Ruotolo si dimette dal consiglio comunale: “Non c’è stato argine alla camorra”. Il sindaco Vicinanza: “Da lui solo critiche infondate” - L'europarlamentare Pd attacca il sindaco: "Non è stato argine alla camorra". ilfattoquotidiano.it

Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia - «Lascio il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia dopo aver espresso il voto favorevole al bilancio. ilroma.net

Sandro Ruotolo verso le dimissioni dal Consiglio Comunale di Castellammare l’esponente nazionale del Pd simbolo della lotta alla camorra e’ pronto a lasciare Palazzo Farnese - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.