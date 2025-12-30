San Silvestro in sicurezza A Sarzana stop a botti e spray urticanti

A Sarzana, il sindaco Cristina Ponzanelli ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso di botti e spray urticanti durante la notte di San Silvestro. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, proteggere gli animali e salvaguardare il patrimonio pubblico e privato. L’obiettivo è promuovere un fine anno sereno e rispettoso, riducendo i rischi legati a comportamenti imprudenti durante le festività.

Sarzana, 30 dicembre 2025 – È stata sottoscritta ieri, dal primo cittadino Cristina Ponzanelli, l'ordinanza che mira a tutelare la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato e, non ultimo, la protezione degli animali, in vista della notte di San Silvestro. La sera del 31 dicembre Sarzana sarà infatti interessata da un Capodanno diffuso, che coinvolgerà vie, piazze e locali del centro storico in una grande festa con musica dal vivo e dj set. Questo il motivo per cui è stato introdotto un divieto temporaneo alla detenzione e all'utilizzo di giochi pirotecnici, artifici di qualsiasi genere e spray urticanti su tutto il territorio comunale.

