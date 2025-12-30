San Silvestro blindato in città | controlli a raffica in Prato della Valle

Il 31 dicembre, a causa delle misure di sicurezza, San Silvestro sarà caratterizzato da controlli intensificati in tutta la città, con particolare attenzione a Prato della Valle. Il questore Marco Odorisio ha coordinato un tavolo tecnico per garantire la sicurezza dei festeggiamenti di fine anno, predisponendo servizi di prevenzione e ordine pubblico. La presenza di forze dell’ordine mira a assicurare un evento tranquillo e sicuro per tutti i cittadini.

Caserta, aperitivi di San Silvestro. Centro “blindato”: «No a inciviltà e malamovida» - Sarà un San Silvestro sotto tono, quello che si festeggerà in Terra di Lavoro dove non sono previsti appuntamenti in piazza con il brindisi di fine anno né a Caserta né negli altri maggiori centri ... ilmattino.it

Capodanno con Fedez blindato: ecco tutte le misure di sicurezza Oristano, tutte le regole per garantire il regolare svolgimento della festa di San Silvestro - facebook.com facebook

