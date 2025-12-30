San Silvestro blindato in città | controlli a raffica in Prato della Valle
Il 31 dicembre, a causa delle misure di sicurezza, San Silvestro sarà caratterizzato da controlli intensificati in tutta la città, con particolare attenzione a Prato della Valle. Il questore Marco Odorisio ha coordinato un tavolo tecnico per garantire la sicurezza dei festeggiamenti di fine anno, predisponendo servizi di prevenzione e ordine pubblico. La presenza di forze dell’ordine mira a assicurare un evento tranquillo e sicuro per tutti i cittadini.
Il questore Marco Odorisio, oggi martedì 30 dicembre, ha presieduto in Questura, il tavolo tecnico per la predisposizione dei servizi di sicurezza e safety e di ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Presenti alla riunione il vice sindaco di Padova Antonio Bressa, gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
