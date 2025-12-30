San Silvestro a Teatri di Vita con Eva Robin’s e Cucine Popolari

Il 31 dicembre, Teatri di Vita apre per la prima volta in 33 anni le sue porte, offrendo una serata dedicata al teatro, alla musica e alla solidarietà. Con Eva Robin’s e Cucine Popolari, si conclude l’anno in un’atmosfera di condivisione e convivialità, seguendo il concetto di un teatro come luogo di accoglienza e comunità, in preparazione all’arrivo del nuovo anno.

Per la prima volta in 33 anni Teatri di Vita apre le porte all'ultimo dell'anno, per una serata di teatro e solidarietà, di musica e brindisi, aspettando l'anno nuovo, secondo l'idea di "un teatro come casa". La sera del 31 dicembre si apre alle ore 20 con "Il frigo" di Copi, uno spettacolo di.

