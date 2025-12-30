San Mauro Castelverde torna indietro nel tempo con il presepe vivente | spiritualità cultura e valorizzazione del territorio

San Mauro Castelverde ripropone il tradizionale Presepe Vivente, un evento che coinvolge la comunità e valorizza il patrimonio locale. Attraverso rappresentazioni autentiche e atmosfere suggestive, si rinnova l’antica tradizione, offrendo un’occasione di riflessione e scoperta delle radici culturali del territorio. Un momento di unione e rispetto che unisce spiritualità e cultura in un contesto autentico e coinvolgente.

San Mauro Castelverde si prepara a vivere giorni di intensa suggestione e partecipazione collettiva con il Presepe Vivente, un evento che unisce spiritualità, cultura e valorizzazione del territorio. Dal 3 al 5 gennaio 2026, il borgo madonita si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - San Mauro Castelverde torna indietro nel tempo con il presepe vivente: spiritualità, cultura e valorizzazione del territorio Leggi anche: A Camporeale torna il presepe vivente: un viaggio tra spiritualità, cultura e tradizione Leggi anche: A Montefiore Conca torna la magia del Presepe Vivente, un viaggio incantato nel tempo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. San Mauro Castelverde, nuova luce per la chiesta del Patrono: attivato il nuovo impianto a led; Fuochi d’artificio davanti al Carcere dell’Ucciardone a Palermo per festeggiare un detenuto. La Chiesa di San Mauro Abate, Santo Protettore di San Mauro Castelverde, risplende oggi di nuova luce grazie a un moderno intervento di illuminazione a Led -> I dettagli nel link del primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.