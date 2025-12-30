San Gimignano | che orgoglio! Dal dicembre di 35 anni fa patrimonio mondiale Unesco

Il 12 dicembre 1990, il centro storico di San Gimignano è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Questa designazione testimonia l'importanza storica, culturale e architettonica di un luogo unico nel suo genere, noto per le sue torri medievali e il suo paesaggio preservato. Oggi, dopo oltre trentacinque anni, San Gimignano continua a rappresentare un esempio significativo di tutela e valorizzazione del patrimonio storico italiano.

Cadeva l'anno 1990 quando il dodici dicembre il centro storico di San Gimignano veniva inserito nella lista del patrimonio mondiale dall' Unesco. Da quel giorno in sala Dante, che si affaccia in piazza Duomo, sono passati 35 anni e 18 giorni nella nobile sala dedicata al sommo poeta da ambasciatore fiorentino salì la scalinata dell'Arengo nell'anno domini nel maggio 1300. Data importante? "Dopo 35 anni abbiamo voluto ricordare questo primo appuntamento – spiega soddisfatto il sindaco Andrea Marrucci (nella foto) – con un pensiero ed un ringraziamento a chi 35 anni fa lavorò al dossier della candidatura dall'amministrazione comunale di allora, guidata dal sindaco Franco Nencioni, fino a tutte le associazioni e ai singoli cittadini che con il loro contributo di passione e conoscenza resero possibile questo risultato".

