Salza Irpina Capodanno in piazza con il DJ set Ibiza

Il 31 dicembre 2025, Salza Irpina ospiterà un evento di Capodanno in piazza, con il DJ set di Radio Ibiza. La comunità si riunirà nella tensostruttura di Piazza Michele Capozzi per celebrare l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera conviviale e condivisa, accompagnata dalla musica. Un’occasione per vivere insieme un momento di festa e di socialità in modo semplice e rispettoso.

Sarà la musica di Radio Ibiza a scandire l'attesa del nuovo anno a Salza Irpina. Il 31 dicembre 2025, la comunità si ritroverà nella tensostruttura allestita in Piazza Michele Capozzi per un evento pensato per vivere insieme la notte di San Silvestro. Il live DJ set di Radio Ibiza accompagnerà il countdown. Happy New Year inTENSOstruttura 31 dicembre 2025 Salza irpina, piazza Michele Capozzi Start h 23.30 Brinda con noi a Salza Irpina con Radio Ibiza Ritmo, energia e coinvolgimento vi aspettano!

