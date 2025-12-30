Salute disturbo cognitivo lieve | scoperti i fattori di resilienza cerebrale

Il disturbo cognitivo lieve rappresenta una fase intermedia tra l’invecchiamento cerebrale normale e la demenza. Tuttavia, non tutti i pazienti con questa condizione sviluppano la malattia, grazie a fattori di resilienza cerebrale. Studi recenti hanno identificato elementi che contribuiscono alla capacità di resistenza, anche in presenza di rischi biologici e biomarcatori alterati. Questa scoperta apre nuove prospettive per la prevenzione e la gestione precoce.

Non tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve (Mild cognitive impairment, una condizione intermedia tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza) sviluppano una demenza: alcuni, pur presentando numerosi fattori di rischio biologico e alterazioni di specifici biomarcatori, mostrano una sorprendente capacità di resistenza alla progressione della malattia. Il dato non rappresenta una novità assoluta ed è in linea con quanto confermato da un gruppo di ricercatori italiani che ha tuttavia sviluppato un approccio particolarmente innovativo. I risultati sono descritti nell'articolo "Electroencephalography-based signatures of cognitive resilience in individuals with stable mild cognitive impairment despite carrying a high-risk for dementia", pubblicato sulla prestigiosa rivista statunitense Alzheimer's & Dementia.

