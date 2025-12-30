Salto con gli sci il rientro dei russi è un pericolo per l’Italia in ottica Milano Cortina 2026?

Recentemente, due saltatori russi sono stati autorizzati a partecipare a competizioni internazionali come Atleti Neutrali. Questa decisione solleva interrogativi sul possibile impatto in vista di Milano Cortina 2026, considerando il ritorno di atleti russi in alcune discipline. È importante analizzare come questa scelta possa influenzare il panorama sportivo italiano e la preparazione delle prossime Olimpiadi invernali.

Nei giorni scorsi, due saltatori russi hanno ricevuto il nullaosta a partecipare agli eventi di carattere internazionale, seppur con lo status di " Atleti Individuali Neutrali ". Si tratta di Daniil Sadreev e Mikhail Nazarov, non propriamente due "scartini", bensì un paio di uomini in grado di farsi valere in Coppa del Mondo. Allo stato attuale delle cose, l' Italia detiene 3 pettorali per i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 nel salto con gli sci maschile. Tuttavia, Francesco Cecon occupa la terz'ultima posizione valida a guadagnare una quota nell'Olympic Allocation List, la graduatoria presa in considerazione per determinare i contingenti di ogni Paese.

