' Salta' la rotonda all’uscita della Pedemontana | auto fuori controllo a Como
Stamattina a Como si è verificato un incidente alla rotonda in uscita dalla Pedemontana, in località La Guzza. Un’auto ha perso il controllo, creando momenti di tensione tra gli automobilisti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada. L’incidente non ha provocato feriti gravi, ma si consiglia di prestare attenzione in quella zona.
Momenti di apprensione nella serata di oggi a Como, dove si è verificato un incidente stradale alla rotonda in uscita dalla Pedemontana, in località La Guzza.Secondo le prime informazioni, una sola vettura è rimasta coinvolta: l’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it
