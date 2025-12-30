' Salta' la rotonda all’uscita della Pedemontana | auto fuori controllo a Como

Stamattina a Como si è verificato un incidente alla rotonda in uscita dalla Pedemontana, in località La Guzza. Un’auto ha perso il controllo, creando momenti di tensione tra gli automobilisti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada. L’incidente non ha provocato feriti gravi, ma si consiglia di prestare attenzione in quella zona.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.