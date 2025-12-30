Salmonella nelle telline vietato il commercio e il consumo dei molluschi pescati a Maccarese

A causa della presenza di Salmonella nelle telline pescate a Maccarese, è stato disposto un divieto temporaneo di raccolta, vendita e consumo di questi molluschi provenienti dall’Area 2. Sono in corso ulteriori indagini per accertare le cause, ma per garantire la sicurezza alimentare è necessario interrompere immediatamente la commercializzazione di questi prodotti.

