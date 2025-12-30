Salis minaccia querele? Cosa spunta sul sito del suo Comune

Silvia Salis ha annunciato l’intenzione di denunciare il Comune di Genova, dopo aver condiviso un video sui social in cui minaccia querele contro chi associa il suo nome a quello di Mohammad Hannoun, coinvolto in un’inchiesta su Hamas. La vicenda solleva quesiti sulla gestione delle accuse pubbliche e le possibili implicazioni legali. Analizziamo i fatti e le eventuali conseguenze di questa situazione nel contesto locale e nazionale.

Silvia Salis ora denuncerà il comune di Genova? La sindaca ieri ha condiviso sui propri profili social un video in cui minaccia querele contro chiunque o osi accostare il suo nome a quello di Mohammad Hannoun, l'uomo al centro della maxi inchiesta su Hamas e ritenuto il referente italiano dell'organizzazione terroristica. Siamo stati noi a lanciare la notizia per cui il 17 settembre in piazza Genova ci fossero ben sei sindaci di sinistra, tra cui Salis. E, proprio quel giorno, ci fu un intervento di Hannoun dal palco. Ma ora scopriamo che la stessa foto che ritrae lei, il sindaco di Milano Beppe Sala, quello di Bologna Matteo Lepore, la sindaca Sara Funaro (Firenze), Vito Leccese (Bari) e Stefano Lo Russo (Torino), l'ha postata il Comune della città che lei amministra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salis minaccia querele? Cosa spunta sul sito del "suo" Comune... Leggi anche: il Piano regolatore da oggi pubblicato sul sito del Comune Leggi anche: “Carta Dedicata a Te”: pubblicato sul sito del Comune l’elenco dei beneficiari residenti a Vasto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Caso Hannoun, sindaca Salis risponde alle accuse e minaccia querele; Genova, Salis: Mai andata a comizi di Hannoun, pronte querele per chi diffama; Hannoun interrogato. E in serata per il Palestinagate genovese manifestazione al carcere di Marassi. Intervento di Salis; Soldi ad Hamas, Salis: “Nessuna distanza dalla solidarietà al popolo palestinese”. E minaccia querele. Caso Hannoun, Silvia Salis minaccia querele? Cosa spunta sul sito del Comune di Genova... - La sindaca ieri ha condiviso sui propri profili social un video in cui minaccia querele contro ... msn.com

