Salerno affronta un momento di difficoltà, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, evidenziando una fase complessa per la squadra. Il presidente esprime delusione e amarezza, sottolineando comunque la forza e le certezze che caratterizzano il gruppo. In un contesto di crisi, si respira comunque una determinazione a ritrovare fiducia e stabilità, puntando a superare le difficoltà e rilanciare il cammino della squadra.

Presidente, dobbiamo per forza parlare di crisi. "Siamo arrabbiati, delusi, amareggiati. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare sono troppe. Abbiamo rovinato ciò che di molto bello avevamo fatto prima". La classifica resta buona. "Vero, ma se abbiamo vinto quattro derby (Modena, Mantova, Cesena e Spezia) vuol dire che siamo all’altezza. E quindi non possiamo calare così tanto". Motivi dei passi falsi? Colpa degli arbitri? "No, no niente alibi. Non sono esenti da errori, ma le responsabilità di questo calo sono nostre. Prendete il secondo gol di Genova: la palla arriva in area da 70 metri, ripeto 70 metri, una squadra che deve salvarsi quel pallone se lo deve mangiare; invece non siamo neppure riusci a toccarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Salerno tra arrabbiature e tante certezze: "Mai così forti nelle ultime tre stagioni"

Leggi anche: Mai così tante armi a Taiwan: così Trump prepara lo scudo anti Cina

Leggi anche: Ecco la classifica dei rigori a favore nelle ultime 5 stagioni: Napoli primo a quota 41, Inter a 39

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Salerno tra arrabbiature e tante certezze: Mai così forti nelle ultime tre stagioni.

Salerno tra arrabbiature e tante certezze: "Mai così forti nelle ultime tre stagioni" - Il mercato di gennaio è già fatto con il rientro di Girma e Sampirisi" ... sport.quotidiano.net