A Salerno, il ristorante Capicchione, situato in via Irno all’interno dell’Irno Center, è stato vittima di un furto. Il titolare ha presentato una denuncia alle autorità competenti. L’episodio si aggiunge a una serie di eventi che interessano il settore della ristorazione locale, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza adeguate. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Un furto è stato perpetrato a Salerno ai danni del ristorante Capicchione, situato in via Irno all’interno dell’area Irno Center. I malviventi hanno infranto le vetrate d’ingresso e, una volta dentro, hanno svuotato i frigoriferi contenenti le scorte alimentari. L’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Salerno, furto al ristorante Capicchione: la denuncia del titolare

Leggi anche: Furto della vigilia, lacrime e rabbia al ristorante “Capicchione”

Leggi anche: Furto lampo al ristorante. Danni per 4mila euro, la rabbia del titolare:: "Impossibile lavorare così"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Salerno, furto al market: bottino da oltre 60mila euro - Il bottino è di circa 60mila euro ed è quello recuperato dai ladri che nella notte tra sabato e domenica hanno colpito ancora nell’estrema zona orientale della città, ormai sotto assedio da mesi. ilmattino.it

Fermate e denunciate dai Carabinieri due donne della provincia di Salerno di 52 e 29 anni, ritenute responsabili di “furto aggravato”. - facebook.com facebook