Salerno festeggia l’arrivo del nuovo anno con Mahmood
Salerno dà il benvenuto al nuovo anno con due eventi musicali. Il 31 dicembre, Mahmood sarà protagonista di una serata dedicata alla musica, seguita il 1° gennaio dal concerto del soprano Maria Agresta. Due appuntamenti che arricchiscono il calendario culturale della città, offrendo momenti di intrattenimento e riflessione per residenti e visitatori.
Tempo di lettura: 2 minuti Protagonista la musica a Salerno con Mahmood il 31 dicembre ed il soprano Maria Agresta il 1 gennaio. Nella città delle ‘Luci d’Artista’ saranno la musica e lo spettacolo a tenere il filo conduttore per salutare l’anno vecchio e cominciare quello nuovo. Il Comune di Salerno, con il sostegno della Regione Campania, ha organizzato questi due appuntamenti per i concittadini, i turisti ed i visitatori. Mercoledì 31 dicembre Capodanno in Piazza della Libertà con Mahmood. La serata (ingresso libero e gratuito con controlli ai varchi d’accesso aperti alle 19.00) avrà inizio alle 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Capodanno a Salerno con Mahmood
Leggi anche: Salerno, Capodanno con Mahmood in Piazza della Libertà
Salerno, prende forma il nuovo Mcdonald's alla stazione ferroviaria - I lavori di realizzazione sono nella fase conclusiva e nelle prossime settimane sarà la nuova attività sarà inaugurata ... salernotoday.it
Capodanno 2026 - La Isla Bonita! Festeggia l’arrivo del nuovo anno nel nostro ristorante sul mare, completamente rinnovato e con una spettacolare vista sul Golfo di Salerno. Cenone di gala, atmosfera magica e tanta musica dal vivo con i Groov - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.