Salerno festeggia l’arrivo del nuovo anno con Mahmood

Salerno dà il benvenuto al nuovo anno con due eventi musicali. Il 31 dicembre, Mahmood sarà protagonista di una serata dedicata alla musica, seguita il 1° gennaio dal concerto del soprano Maria Agresta. Due appuntamenti che arricchiscono il calendario culturale della città, offrendo momenti di intrattenimento e riflessione per residenti e visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Protagonista la musica a Salerno con Mahmood il 31 dicembre ed il soprano Maria Agresta il 1 gennaio. Nella città delle ‘Luci d’Artista’ saranno la musica e lo spettacolo a tenere il filo conduttore per salutare l’anno vecchio e cominciare quello nuovo. Il Comune di Salerno, con il sostegno della Regione Campania, ha organizzato questi due appuntamenti per i concittadini, i turisti ed i visitatori. Mercoledì 31 dicembre Capodanno in Piazza della Libertà con Mahmood. La serata (ingresso libero e gratuito con controlli ai varchi d’accesso aperti alle 19.00) avrà inizio alle 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

