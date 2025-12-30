Salerno alcol a minori di 16 anni | denunciato titolare rischia la chiusura del locale

A Salerno, un esercizio pubblico è stato oggetto di denuncia dopo che il titolare è stato sorpreso a somministrare alcolici a minori di 16 anni. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e il titolare rischia la chiusura del locale. L'episodio evidenzia l'importanza del rispetto delle normative sulla vendita di alcolici e la tutela dei minori.

Il titolare di un esercizio pubblico di Salerno è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni. L'intervento è avvenuto nella serata del 24 dicembre, nell'ambito di una serie di controlli mirati effettuati dalla Divisione.

