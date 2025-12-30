Salerno 30enne muore durante appuntamento | indagini in corso

A Salerno, nelle prime ore di domenica, è stato registrato il decesso di una donna di circa 30 anni, originaria della provincia di Napoli, durante un appuntamento. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto.

Indagini in corso in merito al decesso di una donna di poco più di trent'anni, originaria della provincia di Napoli, avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La giovane si trovava nella zona orientale della città in compagnia di un uomo di Salerno, conosciuto tramite social network, quando ha.

