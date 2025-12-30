Saldi invernali al via il 3 gennaio | Aspettative come il 2024 se non migliori

I saldi invernali prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026, segnando l’inizio di un periodo importante per negozi e consumatori. Questa occasione rappresenta un'opportunità per aggiornare il guardaroba o acquistare prodotti desiderati a prezzi scontati. Con l’arrivo del nuovo anno, le aspettative sono alte, ma rimane fondamentale affrontare questa stagione con attenzione e consapevolezza, per un’esperienza di acquisto soddisfacente e responsabile.

A partire da sabato 3 gennaio 2026 prenderanno ufficialmente il via i saldi invernali, un appuntamento molto atteso sia dai consumatori sia dalle attività del commercio al dettaglio. "L'attesa per l'avvio dei saldi è ai massimi - dice il presidente di Confcommercio Pontedera e Federmoda, Lorenzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Saldi invernali al via il 3 gennaio: "Aspettative come il 2024, se non migliori" Leggi anche: Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove Leggi anche: Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fismo Confesercenti Modena: dal 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali; Saldi invernali 2026 al via sabato 3 gennaio; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo. Saldi invernali 2026 al via: tra pre-sconti e shopping anticipato è già caccia all’affare - sconti e promozioni riservate, la caccia all'affare è ufficialmente aperta ... iodonna.it

Saldi invernali 2026, al via il 3 gennaio anche a L’Aquila e in Abruzzo. Le regole - L’AQUILA – I saldi invernali 2026 in Abruzzo, e a L’Aquila, prenderanno il via sabato 3 gennaio e dureranno 60 giorni. laquilablog.it

Saldi invernali 2026, al via gli sconti: tutte le date regione per regione - Saldi invernali 2026, countdown agli sconti di fine stagione: Guida alle date ufficiali e alle regole per fare acquisti sicuri ... catania.liveuniversity.it

Anche in Liguria, da questo sabato, partiranno i saldi invernali anche se, di fatto, gli sconti sono già iniziati visto che in tutta Italia quasi due milioni di persone hanno già acquistato a prezzo ribassato nella fase di “pre-saldi” subito dopo Natale - facebook.com facebook

Si avvicina il momento dei #saldi invernali x.com

