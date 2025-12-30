Saldi invernali al via il 3 gennaio | Aspettative come il 2024 se non migliori

Da pisatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I saldi invernali prenderanno il via sabato 3 gennaio 2026, segnando l’inizio di un periodo importante per negozi e consumatori. Questa occasione rappresenta un'opportunità per aggiornare il guardaroba o acquistare prodotti desiderati a prezzi scontati. Con l’arrivo del nuovo anno, le aspettative sono alte, ma rimane fondamentale affrontare questa stagione con attenzione e consapevolezza, per un’esperienza di acquisto soddisfacente e responsabile.

A partire da sabato 3 gennaio 2026 prenderanno ufficialmente il via i saldi invernali, un appuntamento molto atteso sia dai consumatori sia dalle attività del commercio al dettaglio. "L'attesa per l'avvio dei saldi è ai massimi - dice il presidente di Confcommercio Pontedera e Federmoda, Lorenzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

saldi invernali al via il 3 gennaio aspettative come il 2024 se non migliori

© Pisatoday.it - Saldi invernali al via il 3 gennaio: "Aspettative come il 2024, se non migliori"

Leggi anche: Saldi invernali 2026: pre-saldi, offerte anticipate e prezzi scontati già prima della data ufficiale. Si parte il 2 gennaio, ecco dove

Leggi anche: Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fismo Confesercenti Modena: dal 3 gennaio 2026 al via i saldi invernali; Saldi invernali 2026 al via sabato 3 gennaio; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026: Sicilia al via il 3 gennaio con opportunità fino a marzo.

saldi invernali via 3Saldi invernali 2026 al via: tra pre-sconti e shopping anticipato è già caccia all’affare - sconti e promozioni riservate, la caccia all'affare è ufficialmente aperta ... iodonna.it

saldi invernali via 3Saldi invernali 2026, al via il 3 gennaio anche a L’Aquila e in Abruzzo. Le regole - L’AQUILA – I saldi invernali 2026 in Abruzzo, e a L’Aquila, prenderanno il via sabato 3 gennaio e dureranno 60 giorni. laquilablog.it

saldi invernali via 3Saldi invernali 2026, al via gli sconti: tutte le date regione per regione - Saldi invernali 2026, countdown agli sconti di fine stagione: Guida alle date ufficiali e alle regole per fare acquisti sicuri ... catania.liveuniversity.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.