I saldi invernali 2026 prenderanno il via sabato 3 gennaio, coinvolgendo gran parte delle regioni italiane. Questa stagione rappresenta un’opportunità per approfittare di sconti su vari prodotti, sia nei negozi fisici che negli store online. Di seguito, il calendario regionale con le date di inizio e fine dei saldi, per consentire ai consumatori di pianificare al meglio gli acquisti.

Tutto pronto per i saldi invernali 2026. La nuova stagione degli sconti, che porterà nei negozi di tutta Italia e negli store online una ricca serie di offerte e promozioni su diversi prodotti, scatterà sabato 3 gennaio in quasi tutto il Paese. Due sole le eccezioni: Valle d’Aosta, dove scatteranno con 24 ore di anticipo, e Alto Adige, in cui inizieranno solamente giovedì 8 gennaio. Come da tradizione, tutti i negozianti saranno obbligati a esporre il prezzo originale del capo, la percentuale di sconto e il costo finale e dovranno accettare pagamenti anche con carte di credito. A discrezione dei commercianti la possibilità di cambiare (a meno che non presenti danni, in quel caso saranno costretti) oppure di provare in negozio un capo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Saldi invernali 2026, quando iniziano: calendario e date regione per regione

Leggi anche: Quando iniziano i saldi invernali 2026: il calendario completo e le date regione per regione

Leggi anche: Saldi invernali 2026, quando iniziano e quanto durano: il calendario regione per regione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Saldi invernali 2026, quando iniziano in Emilia-Romagna: tutto quello che c’è da sapere; Saldi invernali 2026: pronti al via, ecco quando iniziano (regione per regione) e cosa c'è da sapere; Saldi invernali 2026: ecco quando iniziano e finiscono in tutte le regioni; Saldi invernali 2026, ecco quando iniziano e cosa c'è da sapere. Il calendario regione per regione.

Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Napoli e in Campania: il calendario ufficiale - Al via sabato 3 gennaio i saldi invernali 2026, i consigli del Codacons per non rischiare fregature. fanpage.it