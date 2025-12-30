Saldi | a Genova parcheggi gratis nei primi weekend di gennaio

Durante i primi due weekend di gennaio 2026, a Genova sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle aree blu e nelle isole azzurre gestite da Genova Parcheggi. La sospensione della sosta a pagamento sarà valida sabato 3 e sabato 10 gennaio, offrendo un’opportunità per fare acquisti durante i saldi senza preoccuparsi del costo del parcheggio. Questa iniziativa mira a facilitare lo shopping nei primi giorni di saldi in città.

Nei primi due weekend di saldi si potrà posteggiare gratis in città. La sosta a pagamento nelle blu area e nelle isole azzurre (ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi) infatti sarà sospesa nei giorni di sabato 3 e sabato 10 gennaio 2026. La domenica, i posti saranno gratuiti come sempre.

