Sala | ‘fake news vergognose mai incontrato Hannoun’

30 dic 2025

Il 17 settembre a Genova si è svolto un incontro dell'Anci con i sindaci delle città. Circolano alcune foto che mostrano scene non verificate, accompagnate a dichiarazioni che smentiscono qualsiasi incontro con Hannoun. È importante distinguere i fatti dalle notizie infondate per mantenere un'informazione corretta e affidabile.

Si tratta di foto del 17 settembre a Genova, quando era in programma un incontro dell'Anci con i sindaci delle città. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

