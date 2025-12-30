Sala | ‘fake news vergognose mai incontrato Hannoun’
Il 17 settembre a Genova si è svolto un incontro dell'Anci con i sindaci delle città. Circolano alcune foto che mostrano scene non verificate, accompagnate a dichiarazioni che smentiscono qualsiasi incontro con Hannoun. È importante distinguere i fatti dalle notizie infondate per mantenere un'informazione corretta e affidabile.
Si tratta di foto del 17 settembre a Genova, quando era in programma un incontro dell'Anci con i sindaci delle città. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sala, fake news vergognose, non ho mai incontrato Hannoun - (ANSA) – MILANO, 30 DIC – "Non ho mai incontrato di persona il signor Hannoun": il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha scritto sui social accusando la destra di fare "disinformazione" dopo le "fake ... msn.com
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «SALA, FAKE NEWS VERGOGNOSE, NON HO MAI INCONTRATO HANNOUN» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it
"Non ho mai incontrato di persona il signor #Hannoun", dice #BeppeSala, ricordando che l'uomo "sabato scorso è stato arrestato su richiesta dell'Antimafia, con l'accusa di finanziare #Hamas". x.com
