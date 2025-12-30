Sala | ‘fake news vergognose mai incontrato Hannoun’

Il 17 settembre a Genova si è svolto un incontro dell'Anci con i sindaci delle città. Circolano alcune foto che mostrano scene non verificate, accompagnate a dichiarazioni che smentiscono qualsiasi incontro con Hannoun. È importante distinguere i fatti dalle notizie infondate per mantenere un'informazione corretta e affidabile.

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «SALA, FAKE NEWS VERGOGNOSE, NON HO MAI INCONTRATO HANNOUN» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it

?ENG DUB??Poor Boy Reborn.Treasure Eye Awakened. Every Man Who Looked Down on Him Will Kneel and Pay

Promemoria per stasera! Alle 20.30 vi aspettiamo nella Sala Consiliare di Mussolente per un incontro davvero utile: Michele Marangi ci guiderà in un viaggio dentro il mondo delle fake news, per capire come riconoscerle e difenderci dalla disinformazione o - facebook.com facebook

"Non ho mai incontrato di persona il signor #Hannoun", dice #BeppeSala, ricordando che l'uomo "sabato scorso è stato arrestato su richiesta dell'Antimafia, con l'accusa di finanziare #Hamas". x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.