Sacerdote accoltellato alla gola in centro storico caccia all' aggressore

Questa mattina, intorno alle 10.30, un sacerdote è stato accoltellato alla gola nell’incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo, nel centro storico di Modena. Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica del 118 per soccorrere l’uomo, che ha riportato ferite serie. È in corso una caccia all’aggressore. La zona è sotto controllo delle forze dell’ordine, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Questa mattina intorno alle ore 10.30 ambulanza e automedica del 118 è intervenuto con la massima urgenza all'incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo - in zona Pomposa - per soccorrere un uomo che aveva riportato una seria ferita da arma da taglio. La persona ferita è stata trasportata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sacerdote accoltellato alla gola in centro storico, caccia all'aggressore Leggi anche: Prete accoltellato al collo in pieno centro: caccia all’aggressore Leggi anche: Gela (CL), parroco accoltellato all'addome da 26enne, sacerdote fuori pericolo: l'aggressore entrato in chiesa "per confessarsi", arrestato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. PARROCO ACCOLTELLATO IN CENTRO, INDAGANO I CARABINIERI - Nella mattinata di oggi don Rodrigo Grajales Gaviria, viceparroco di San Giovanni Evangelista e sacerdote di riferimento della comunità sudamericana di Modena, è stato ferito alla gola da una persona ... tvqui.it

Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore - La vittima ha 45 anni ed è di origini colombiane: il sacerdote è stato colpito in strada, via Castelmaraldo, nel centro della città. tg24.sky.it

Modena, prete accoltellato alla gola in centro storico: «L'aggressore è fuggito, un tentato omicidio» - Un prete, colombiano di 45 anni, è stato accoltellato e ferito in centro a Modena. corrieredibologna.corriere.it

Un arresto per tentato omicidio. Accoltellato un padre di 38 anni e il figlio di 16. Sono di Settimo Torinese... - facebook.com facebook

È morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.