In un’intervista a La Stampa, Walter Sabatini analizza il carattere di Luciano Spalletti, paragonandolo a Leopardi per la sua forte dedizione e il tormento personale nel vivere il calcio. Sabatini offre una riflessione sulla passione e le sfide che accompagnano il percorso di uno degli allenatori più discussi del momento, evidenziando la complessità e l’impegno dietro la figura di Spalletti, ora alla guida della Juventus.

La Stampa intervista Walter Sabatini, si parla di Luciano Spalletti allenatore della Juventus. I due hanno lavorato insieme alla Roma. Sabatini, lei lo disse subito: "Spalletti è la persona giusta per la Juve". Aveva ragione. «Diciamo che era un'esigenza bilaterale, una contingenza favorevole sia per la società sia per Luciano. A Spalletti serviva una grande piazza per "perdersi" nel lavoro dopo lo schianto con la Nazionale». Perché è così bravo? «Perché legge e vive il calcio con genialità.

© Ilnapolista.it - Sabatini: «Spalletti vive il calcio con tormento, lo capisco. È come Leopardi, compie studi matti e disperatissimi»

