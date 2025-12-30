Sabatini | La rosa del Milan? Non paragonabile a quella di Inter o Napoli

Durante l'ultima puntata di Pressing, Sabatini ha commentato la rosa del Milan di Allegri, sottolineando come, a suo avviso, non sia paragonabile a quella di Inter o Napoli. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo un’analisi sobria e riflessiva sulla situazione attuale dei rossoneri e le differenze rispetto agli altri club di vertice.

Durante l'ultima puntata di Pressing il giornalista sportivo Sabatini ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole sulla rosa dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

