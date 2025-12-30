Sabalenka-Kyrgios risponde alla logica morbosa del circo E funziona sempre grazie al nostro voyeurismo

L'incontro tra Sabalenka e Kyrgios rappresenta ancora una volta come il circo mediatico sfrutti le dinamiche di voyeurismo e spettacolo. Sin dall’inizio, era evidente che l’evento si basasse più sulla costruzione di un racconto sensazionalistico che sulla reale competizione sportiva. In questo scenario, le differenze di dimensioni e ruolo tra i giocatori evidenziano come il tennis, e più in generale lo sport, siano spesso utilizzati come strumenti di intrattenimento e storytelling, più che di pura abilità tecnica.

Lo sapevamo già – prima – che la "battaglia dei sessi" del tennis sarebbe stata una farsa. E a chi avesse giustamente ignorato le premesse ontologiche dell'evento, sarebbe poi bastata un'occhiata al campo asimmetrico: più piccolo per la femmina più forte del mondo, Aryna Sabalenka, "normale" per il maschio ormai ex giocatore, Nick Kyrgios. Più stretto e corto di un 9% calcolato con la stessa formula misteriosa che di solito il patriarcato usa per dare forma alla sua superiorità. Questa: i?u?z+?22?2u?t2+?u2u = a cazzo di cane Eppure l'abbiamo – chi più chi meno – vista tutti, animati da quel voyeurismo che riserviamo alle stranezze della vita: avessimo fatto combattere la tennista bielorussa con un gallo o un orso sarebbe stata la stessa cosa.

