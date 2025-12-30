Russia sventato sabotaggio al gas | l’Fsb uccide un agente ucraino

Recentemente, le autorità russe hanno dichiarato di aver sventato un tentativo di sabotaggio al settore del gas, contribuendo alla sicurezza della regione. L’Fsb ha inoltre annunciato di aver eliminato un agente ucraino coinvolto in attività di spionaggio e terrorismo nella Repubblica Cabardino-Balcanica, rafforzando le misure di tutela degli interessi nazionali e della stabilità regionale.

L'intelligence russa ha recentemente annunciato di aver neutralizzato una grave minaccia terroristica localizzata nel cuore della regione caucasica, precisamente all'interno della Repubblica Cabardino-Balcanica. Secondo quanto riferito dalle autorità centrali, un'operazione mirata condotta dagli agenti del Servizio di Sicurezza Federale ha permesso di sventare un attentato esplosivo che avrebbe dovuto colpire un'infrastruttura vitale per l'approvvigionamento energetico della zona. L'intervento tempestivo delle forze speciali ha portato all'eliminazione fisica di un individuo descritto come un sabotatore al soldo dei servizi segreti ucraini, impedendo così conseguenze potenzialmente catastrofiche per la popolazione civile e per la stabilità economica dell'intera area geografica.

