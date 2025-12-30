Russia segnale all’Europa | missili Oreshnik schierati in Bielorossia

La Russia ha schierato i missili Oreshnik in Bielorussia, annunciando il loro entrato in servizio di combattimento. Questa decisione, comunicata dal ministero della Difesa bielorusso, rappresenta un aggiornamento sulla posizione militare russa nella regione e potrebbe avere implicazioni per la sicurezza dell’Europa. La notizia segnala un ulteriore sviluppo nelle dinamiche di potere tra Russia, Bielorussia e gli altri Paesi europei.

(Adnkronos) – La Russia schiera i ‘super missili’ in Bielorussia e spaventa anche l’Europa. Da oggi, i missili Oreshnik sono ‘in servizio di combattimento’, come annuncia il ministero della Difesa bielorusso confermando il completamento di tutte le operazioni preliminari. “Dopo che il sistema missilistico è stato preparato per il suo dispiegamento designato e dopo che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

