Russia segnale all’Europa | missili Oreshnik schierati in Bielorossia
La Russia ha schierato i missili Oreshnik in Bielorussia, annunciando il loro entrato in servizio di combattimento. Questa decisione, comunicata dal ministero della Difesa bielorusso, rappresenta un aggiornamento sulla posizione militare russa nella regione e potrebbe avere implicazioni per la sicurezza dell’Europa. La notizia segnala un ulteriore sviluppo nelle dinamiche di potere tra Russia, Bielorussia e gli altri Paesi europei.
(Adnkronos) – La Russia schiera i ‘super missili’ in Bielorussia e spaventa anche l’Europa. Da oggi, i missili Oreshnik sono ‘in servizio di combattimento’, come annuncia il ministero della Difesa bielorusso confermando il completamento di tutte le operazioni preliminari. “Dopo che il sistema missilistico è stato preparato per il suo dispiegamento designato e dopo che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Schierati in Bielorussia i missili ipersonici russi Oreshnik
Leggi anche: Lukashenko: “I missili ipersonici Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia”
Russia, segnale all'Europa: missili Oreshnik schierati in Bielorossia - Secondo Mosca, Oreshnik ha una gittata fino a 5500 km e può raggiungere velocità fino a Mach 10 e non può essere intercettato ... adnkronos.com
Lukashenko: Russian nuclear-capable missile Oreshnik deployed in Belarus
Estonia, intelligence: “Nessun segnale che la Russia voglia attaccare i Paesi baltici o la Nato” x.com
Di Giuseppe Gagliano* MOSCA. L’annuncio della Russia sulla messa in servizio di una brigata equipaggiata con i nuovi missili ipersonici Oreshnik non è un aggiornamento tecnico. È un segnale politico-militare calibrato, indirizzato prima all’Europa e solo in - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.