Russia-Iran | telefonata Putin-Pezeshkian

Il 30 dicembre, Vladimir Putin e Masoud Pezeshkian hanno avuto una telefonata durante la quale hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali tra Russia e Iran. La discussione si è concentrata sul processo di attuazione degli accordi condivisi, evidenziando l'importanza della cooperazione tra i due Paesi. Questa conversazione riflette l’impegno di Mosca e Teheran nel rafforzare i loro rapporti attraverso un dialogo diretto e costruttivo.

Mosca, 30 dic. (Adnkronos) - I presidenti russo e iraniano Vladimir Putin e Masoud Pezeshkian hanno discusso telefonicamente delle relazioni bilaterali, "parlando del processo di attuazione degli accordi congiunti dei due Paesi". Lo ha reso noto l'ufficio del leader iraniano in una nota, aggiungendo che i presidenti hanno inoltre sottolineato la natura strategica delle relazioni tra Teheran e Mosca e la necessità di proseguire le consultazioni in corso e di rafforzare il coordinamento per sviluppare legami globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

