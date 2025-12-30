Russia accusa Kiev | Colpita la residenza di Putin Trump | Fatto molto grave Zelensky | menzogne

Il Cremlino ha accusato Kiev di aver lanciato un attacco con droni contro una residenza di Vladimir Putin. La notizia è stata commentata da Donald Trump come un fatto grave, mentre il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che si tratta di menzogne. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra Russia e Ucraina, alimentando preoccupazioni internazionali sulla stabilità nella regione.

Secondo il Cremlino, l'Ucraina avrebbe lanciato un massiccio attacco con droni contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin. Un'accusa che arriva in un momento estremamente delicato e che rischia di compromettere i negoziati di pace. Kiev respinge fermamente ogni responsabilità e parla di una manovra russa per sabotare il dialogo. Le accuse di Mosca e il presunto attacco con droni. La Russia sostiene che 91 droni ucraini a lungo raggio siano stati abbattuti dopo un tentativo di colpire la residenza presidenziale di Putin nella regione di Novgorod, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre.

