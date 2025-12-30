Rugby Sebastian Negri operato alla caviglia 6 Nazioni a rischio

Il giocatore di rugby Sebastian Negri è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra presso la Fortius Clinic di Londra, sotto la guida del dottor Pieter D’Hooghe. La Benetton Treviso ha reso nota la notizia il 29 dicembre, alimentando incertezza sulla partecipazione di Negri al prossimo torneo delle Sei Nazioni.

La Benetton Treviso ha comunicato che nella giornata di oggi, 29 dicembre, Sebastian Negri è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra presso la Fortius Clinic di Londra, eseguito dal dottor Pieter D'Hooghe. L'operazione è riuscita senza complicazioni e la terza linea biancoverde inizierà ora il percorso riabilitativo, seguito con attenzione dallo staff medico. Il club ha voluto augurare pubblicamente una pronta guarigione a uno dei suoi uomini simbolo, con l'obiettivo di rivederlo in campo il prima possibile. L'operazione rappresenta l'ultimo capitolo di un problema fisico che accompagna Negri da diverse settimane.

