Rugby Seb Negri operato alla caviglia 6 Nazioni a rischio

Il giocatore di rugby Seb Negri è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra presso la Fortius Clinic di Londra, eseguito dal dottor Pieter D’Hooghe. La Benetton Treviso ha annunciato l’intervento avvenuto il 29 dicembre, in considerazione delle recenti problematiche fisiche di Negri, che potrebbero influire sulla partecipazione al prossimo torneo delle Sei Nazioni.

La Benetton Treviso ha comunicato che nella giornata di oggi, 29 dicembre, Sebastian Negri è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra presso la Fortius Clinic di Londra, eseguito dal dottor Pieter D’Hooghe. L’operazione è riuscita senza complicazioni e la terza linea biancoverde inizierà ora il percorso riabilitativo, seguito con attenzione dallo staff medico. Il club ha voluto augurare pubblicamente una pronta guarigione a uno dei suoi uomini simbolo, con l’obiettivo di rivederlo in campo il prima possibile. L’operazione rappresenta l’ultimo capitolo di un problema fisico che accompagna Negri da diverse settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Seb Negri operato alla caviglia, 6 Nazioni a rischio Leggi anche: Milan, Santiago Gimenez operato alla caviglia: il comunicato e i tempi di recupero Leggi anche: Dumfries Inter, adesso è ufficiale: I’olandese si è operato dopo l’infortunio alla caviglia! Il comunicato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nella giornata di oggi Sebastian Negri è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia sinistra dal dott. Pieter D’Hooghe presso la Fortius Clinic di Londra. L’intervento è andato bene ed ora inizierà il percorso riabilitativo. Il Benetton Rugby augura a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.