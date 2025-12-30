Ruben Neves-Juventus Mendes in azione | c’è un grande ostacolo | CMIT

La possibile trattativa tra la Juventus e Ruben Neves, in scadenza con l’Al-Hilal, è al centro delle attenzioni di mercato. Tuttavia, l’intermediazione di Mendes e l’attuale situazione contrattuale rappresentano ostacoli da superare. Con le priorità del club rivolte a rinforzare terzino destro e regista, eventuali sviluppi sulla posizione di Neves rimangono da seguire attentamente.

Il centrocampista portoghese è in scadenza di contratto con l'Al-Hilal Le priorità della Juve a gennaio saranno terzino destro e regista. Per il ruolo di play occhio a Ruben Neves, in scadenza di contratto a giugno con l' Al-Hilal di Simone Inzaghi. In Arabia scrivono che il ventottenne portoghese (63 presenze in Nazionale) ha detto no alla proposta di rinnovo. Dietro a tale rifiuto c'è forse la voglia di far ritorno in Europa dopo tre anni in un calcio che, non ce ne vogliano i sauditi, resta di plastica.

