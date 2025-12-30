Ruba la borsa a un' anziana davanti al supermercato incastrato dai video

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di identificare un uomo residente nell’hinterland di Milano, a Cologno Monzese, responsabile di aver rubato la borsa a un’anziana di 77 anni nel parcheggio di un supermercato. Grazie alle registrazioni, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire l’accaduto e ad incastrare il responsabile.

Le immagini di video sorveglianza hanno incastrato un uomo residente nell'hinterland di Milano, a Cologno Monzese, che aveva commesso un furto “in trasferta” a un'anziana di 77 anni nel parcheggio di un supermercato.Il furtoIl furto è stato commesso in provincia di Mantova, a Marmirolo. L'anziana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

ruba la borsa a un anziana davanti al supermercato incastrato dai video

© Milanotoday.it - Ruba la borsa a un'anziana davanti al supermercato, incastrato dai video

Leggi anche: Approfitta di un’anziana in coda al supermercato e le sfila il portafoglio dalla borsa: arrestata 25enne dell’Est

Leggi anche: Si finge cliente di un supermercato e ruba la borsa alla cassiera: denunciato il ladro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ruba la borsa a un'anziana davanti al supermercato, incastrato dai video.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.