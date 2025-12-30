Ruba la borsa a un' anziana davanti al supermercato incastrato dai video

Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di identificare un uomo residente nell’hinterland di Milano, a Cologno Monzese, responsabile di aver rubato la borsa a un’anziana di 77 anni nel parcheggio di un supermercato. Grazie alle registrazioni, le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire l’accaduto e ad incastrare il responsabile.

