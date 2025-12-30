Rottamazione quinquies delle cartelle quali debiti si possono saldare con le novità in Manovra

La Rottamazione quinquies delle cartelle è ora parte della Manovra approvata definitivamente alla Camera. Questa misura permette di sanare alcuni debiti fiscali e contributivi, offrendo ai contribuenti la possibilità di regolarizzare la posizione con modalità semplificate. È importante conoscere quali debiti sono inclusi e le procedure per usufruire di questa opportunità, al fine di gestire correttamente eventuali pendenze con l’Agenzia delle Entrate.

La Rottamazione quinquies delle cartelle entra ufficialmente in Manovra dopo l'approvazione definitiva alla Camera. Il meccanismo permette di estinguere debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale, con tasso d'interesse ridotto al 3%. I contribuenti potranno così dilazionare l'importo fino a 9 anni, con un massimo di 54 rate da minimo 100 euro.

