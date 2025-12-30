Rossi | Scuole calano i costi per le famiglie

Il consiglio comunale di Ostellato ha approvato il bilancio di previsione, un documento che definisce i servizi dedicati alle famiglie e alle persone, oltre agli investimenti sul territorio. Tra le novità, si segnala una riduzione dei costi scolastici, contribuendo a rendere più accessibili le attività educative. Questo approccio mira a sostenere la crescita e il benessere della comunità locale, assicurando una gestione equilibrata delle risorse pubbliche.

È stato approvato in consiglio comunale di Ostellato il bilancio di previsione, un documento relativo ai servizi in tutela delle persone, famiglie, e investimenti per il territorio. "Siamo particolarmente soddisfatti di aver mantenuto invariati tutti i servizi alla persona senza aumentare le rette a carico delle famiglie. Il costo del pre scuole è stato addirittura ridotto". Queste le parole che l'amministrazione comunale, attraverso la sindaca Elena Rossi, esprime per il risultato ottenuto. Parlando di cifre, la retta annua del pre scuola è passata da 100 euro a 80 euro nel settembre 2025. Buone anche le notizie relative a ulteriori agevolazioni legate al servizio di refezione e trasporto scolastico: in caso di iscrizione allo stesso servizio di un secondo figlio, la retta di quest'ultimo viene ridotta del 50%.

