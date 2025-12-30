Ronaldinho senza tempo a 45 anni incanta a footvolley col suo talento | la magia è intatta
A 45 anni, Ronaldinho dimostra che il suo talento rimane immutato anche nel footvolley. Con naturalezza e classe, incanta gli spettatori con un gesto tecnico che riporta alla memoria le sue imprese passate. La sua presenza in campo conferma come l'abilità e l'eleganza nel gioco possano superare il tempo, mantenendo vivo il suo stile unico. Un esempio di come la passione per il calcio possa durare nel tempo.
La magia di Ronaldinho non conosce età: spunta un colpo a footvolley che lascia tutti a bocca aperta. Un gesto nuovo, creativo, che conferma il talento eterno del fuoriclasse brasiliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ronaldinho, 4 traverse senza palla - Il filmato, nel quale il brasiliano colpisce per quattro volte di seguito la traversa senza che la palla tocchi terra, rappresenta una geniale trovata pubblicitaria, frutto però dei maghi del computer ... iltempo.it
Kobe Bryant: "Tempo fa, il FC Barcelona venne a Los Angeles. Ronaldinho è mio amico e mi disse che mi avrebbe presentato al giocatore che sarebbe stato il migliore di tutti i tempi." "È stata la prima cosa che mi disse Ronaldinho. Io gli risposi: 'Sei tu il migl - facebook.com facebook
