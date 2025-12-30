Romano di Lombardia 600mila euro dalla finanziaria per cultura e sociale

Romano di Lombardia riceve un contributo di 600mila euro dalla Legge di Bilancio 2026, destinato a progetti culturali e sociali. L’intervento, promosso dal senatore Giuliomaria Terzi di Sant’Agata di Fratelli d’Italia, rappresenta un sostegno importante per lo sviluppo locale. Questa comunicazione evidenzia l’attenzione delle istituzioni verso iniziative di valore pubblico e sociale nella comunità.

Romano di Lombardia. La Legge di Bilancio 2026 riconosce alla città un contributo a fondo perduto di 600mila euro, grazie all’intervento del senatore Giuliomaria Terzi di Sant’Agata in quota Fratelli d’Italia. Le risorse saranno stanziate nei bilanci 2026 e 2027 (300mila euro per ciascun anno) e destinate a opere e interventi di carattere culturale e sociale. Il contributo consentirà, pertanto, di procedere alla ristrutturazione della biblioteca comunale: un progetto già programmato ma in attesa di finanziamento, e ad altri interventi significativi nel settore culturale e sociale. “Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Gianfranco Gafforelli – perché questo stanziamento, che ci permetterà di portare avanti progetti importanti per la comunità, è una chiara dimostrazione di attenzione verso la città di Romano”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

