Romano al via lo studio per i lavori di demolizione del Palazzo Muratori | Restituiremo alla piazza il suo valore
A Romano prende il via lo studio per la demolizione di Palazzo Muratori, sede del centro civico comunale. La decisione, che suscita opinioni contrastanti, mira a valorizzare nuovamente la piazza e il suo contesto urbano. L’intervento, ancora in fase di valutazione, si inserisce nel progetto di riqualificazione della zona, con l’obiettivo di restituire alla piazza il suo ruolo e il suo valore storico e sociale.
Romano. C’è chi lo considera un pugno nell’occhio e chi invece ne difende le forme moderne. Parliamo di Palazzo Muratori: l’edifico sede del centro civico comunale che, nel giro di qualche anno, potrebbe essere abbattuto. La struttura dall’architettura audace e ipermoderna sorge nel cuore della città affacciandosi, da un lato, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giacomo Apostolo e, dall’altro, sulla chiesa della Beata Vergine di Lourdes e la basilica di San Defendente Martire. Nel tempo, è entrato nel quotidiano dei romanesi che, per la sua peculiarità, lo hanno scherzosamente – ma non troppo – ribattezzato il “ mostro ”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
