Roma segnali positivi da Dybala | non solo qualità contro il Genoa

Nell’ultima partita del 2025, la Roma ha ottenuto una vittoria importante contro il Genoa, con il risultato di 3-1. La prestazione di Dybala ha evidenziato segnali positivi, oltre alla qualità tecnica mostrata in campo. La vittoria ha permesso alla squadra di risollevarsi dopo la sconfitta contro la Juventus, offrendo un segnale di ripresa e fiducia per il proseguo del campionato.

Nell’ultima partite del 2025 la Roma ha trovato i tre punti che cercava, superando 3-1 il Genoa dell’ex Daniele De Rossi e tornando a sorridere dopo la sconfitta con la Juventus. Il successo non è però l’unica notizia positiva della serata dello Stadio Olimpico, ma a i segnali positivi sono arrivati anche da Ferguson, autore di un ottimo primo tempo condito da gol e assist, e da Paulo Dybala, uno dei più positivi nei novanta minuti con i rossoblù. Nonostante le tre reti realizzate dalla Roma, l’argentino non è finito né sul tabellino dei marcatori né su quello degli assistman, ma la prestazione è da sottolineare per la continuità avuta e la capacità di accelerare e rallentare, a suo piacimento, la manovra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

