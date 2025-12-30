Roma Raspadori al bivio | dialogo con Simeone e pressing giallorosso
Roma, Raspadori al bivio: il calciatore ha aperto un dialogo con il tecnico Simeone, segnando un passo importante nella trattativa. La situazione si fa più concreta, con la società giallorossa che intensifica i propri sforzi per portare l’attaccante a Roma. La negoziazione si evolve, mentre le parti interessate cercano di definire i dettagli per un possibile trasferimento.
La trattativa entra nel vivo e cambia tono. Giacomo Raspadori ha fatto un passo netto verso il futuro e lo ha fatto parlando chiaro. Alla ripresa degli allenamenti dell’ Atlético Madrid, l’attaccante azzurro ha avuto un faccia a faccia diretto con Diego Simeone: servono spazio e continuità, ora. Non solo per la stagione, ma per blindare la propria posizione in Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. Un messaggio senza ambiguità, che ha spostato l’asse della discussione. Il sì tecnico del Cholo, con una condizione. Simeone non ha mai nascosto la stima per Raspadori. Ne apprezza duttilità, intelligenza tattica, capacità di muoversi tra le linee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
